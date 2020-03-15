Каракас, , 06:10 — REGNUM Восемь новых случаев инфицирования новым китайским коронавирусом выявлено в Венесуэле, в результате чего число больных COVID-19 в стране достигло десяти, сообщает 14 марта El Nacional.

По словам министра связи и информации Хорхе Родригеса, среди восьми зараженных шестеро мужчин и две женщины. Три человека прибыли из Испании, два из США и один из Колумбии. Еще два человека заразились на территории страны.

Кроме того, министр сообщил, что все прибывающий из Европы и США пассажиры проходят обязательный карантин.

Напомним, ранее сообщалось о двух инфицированных на территории Венесуэлы. В соседних со страной Колумбии и Гайяне выявлено 22 и один зараженный соответственно.

Пациент из Гайяны скончался.