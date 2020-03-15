Вашингтон, , 05:49 — REGNUM Сотрудники Таможенной и пограничной службы аэропорта Лос-Анджелеса задержали прибывшую из Великобритании посылку с поддельными тестами на коронавирус, сообщает 14 марта ABC News.

Как стало известно, посылка прибыла из Соединенного Королевства 12 марта. Содержимое ее составляли флаконы с маркировкой «Corona Virus 2019nconv (COVID-19)» и «Virus1 Test Kit», однако находившаяся внутри них жидкость оказалась чистой водой.

Конфискованная партия была передана в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США.

Напомним, ранее 12 марта глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил, что США не настроены тотально тестировать всех заболевших на коронавирус, как это делается в других странах.

Согласно последним данным, в США выявлено 2929 случаев заражения новым коронавирусом, 57 из них скончались, 12 человек выздоровели.