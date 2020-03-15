Киев, , 05:29 — REGNUM Экс-президент Украины Петр Порошенко экстренно вернулся домой из Испании после заявлений о прекращении на Украине международного авиасообщения, сообщила 15 марта «Страна.UA».

Досрочно прекратить отпуск в Испании, Порошенко вынудила пандемия коронавируса, в связи с которой с 17 марта Украина приостанавливает авиаперелеты по всем направлениям. Экс-президент залетел в Лондон за детьми, после чего чартерным рейсом вернулся в Киев.

По данным источника, правило двухнедельного карантина для пребывающих из стран с эпидемией коронавируса не коснулось ни Порошенко, ни членов его семьи. Выйдя из терминала, они покинули воздушную гавань на автомобиле.

Напомним, ранее 13 марта бывший президент Украины не явился до допрос в Государственное бюро расследований, поскольку 8 марта улетел на отдых в Испанию.

Испания, где число зараженных COVID-19 достигло 6391 человек, является вторым крупным очагом распространения коронавируса после Италии, в которой число носителей вируса превысило 21 тысячу человек.