Ханты-Мансийск, , 04:58 — REGNUM В Югре взяты под медицинское наблюдение граждане, которые ехали в одном вагоне в поезде, следующим транзитом через территорию ХМАО, с человеком, заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Все пассажиры, вышедшие на станциях Ханты-Мансийского автономного округа, взяты на учёт эпидемиологами», — сообщает ведомство.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Югре лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции нет. По состоянию на 18:00 по местному времени (16:00 мск) 14 марта в Югре отслежено 172 граждан, прибывших из стран с высокой заболеваемостью COVID-19. Остаются на медицинском наблюдении 73 человека.