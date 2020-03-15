Курган, , 04:44 — REGNUM В Курганской области, граничащей с Казахстаном, с 16 марта будет временно ограничен въезд на территорию этой страны для российских граждан по внутренним паспортам. Данное решение принято казахской стороной в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба главы Зауралья.

Отмечается, что по данным на 14 марта 2020 года на территории Курганской области случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано. И тем не менее усилен дезинфекционный режим на транспорте, предприятиях общественного питания и торговли.

В аптеках Курганской области, как уверяют в пресс-службе губернатора, есть достаточный запас медицинских масок и антисептиков.

Кроме того, усилен контроль за лицами, которые прибыли из эпидемически неблагополучных стран. Больных с тяжёлой формой острой распираторной вирусной инфекцией и с пневмонией обследуют на наличие коронавируса.