Мадрид, , 04:16 — REGNUM Заражена новым китайским коронавирусом оказалась жена премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегона Гомес, сообщает пресс-служба главы правительства 14 марта.

Как стало известно, состояние супругов хорошее. Они находятся под наблюдением медиков и следуют всем рекомендациям.

Напомним, ранее премьер-министр Испании одобрил введение мер, препятствующих распространению опасного вируса. На две неделе в стране закроют развлекательные, в том числе питейные заведения, а также школы и университеты.

По последним данным, число зараженных в Испании составило 6391 человек. Из них скончались 195 и 517 человек выздоровели. Испания стала второй по числу заболевших в Европе после Италии, где заражено более 21 тысячи человек и 1441 пациента погиб.

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