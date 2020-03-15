Вашингтон, 15 марта 2020, 03:37 — REGNUM У президента США Дональда Трампа не наблюдается симптомов коронавируса, взятые на анализ пробы дали отрицательный результат, заявили в пресс-службе Белого дома.
«Этим вечером я получил подтверждение, что тест отрицательный», — заявил врач президента США Шон Конли.
Напомним, опасения о состоянии здоровья американского лидера возникли в связи с обнаружением коронавируса среди членов бразильской делегации, посетивших президента США в его резиденции во Флориде.