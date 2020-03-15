Триполи, 15 марта 2020, 03:04 — REGNUM Ливийская береговая охрана спасла более 300 беженцев у побережья страны, сообщает 14 марта Xinhua со ссылкой на Международную организацию по миграции.
Всего спасен и задержан был 301 беженец. Однако некоторым спасенным удалось убежать из пункта высадки.
Ранее сообщалось, что Международный комитет ООН по делам беженцев (UNHCR) начал высылку из страны незаконно находящихся в Ливии беженцев. Так, накануне 13 марта из Ливии в Нигер было отправлено 128 человек.
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