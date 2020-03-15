Дублин, , 02:41 — REGNUM Число жертв новой коронавирусной инфекции в Ирландии увеличилось до двух человек, подтвержденных случаев заболевания 129, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения страны.

По данным ведомства, по состоянию на вечер субботы, 14 марта, было выявлено 39 новых случаев заражения COVID-19. Большая часть заболевших (21 человек) проживают на востоке страны.

Напомним, власти Ирландии приняли ряд мер для сдерживания новой коронавирусной инфекции. Так, до 29 марта в стране закрыты все школы и государственные учреждения культуры (кинотеатры, музей, зоопарки и т. п.), введен запрет на собрания граждан численностью более сотни человек в помещении и более 500 на открытом воздухе.

Всего на острове Ирландия выявлено 163 случая заражения коронавирусом, в том числе 34 человека в принадлежащей Соединенному Королевству Северной Ирландии.

Как сообщало ИА REGNUM, первую смерть от коронавируса в Ирландии зафиксировали 11 марта.

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