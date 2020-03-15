Тунис, , 01:47 — REGNUM За прошедшие сутки 14 марта число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Тунисе достигло 18, сообщает Xinhua.

По официальным данным, «после 70 лабораторных испытаний в субботу, были подтверждены два новых случая вируса».

Половина из 18 инфицированных являются приезжими из стран Европы. 4617 человек были помещены на карантин.

Кроме того, власти Туниса выразили благодарность Китаю за помощь в борьбе с новым коронавирусом, после того как официальный Пекин выразил готовность отправить в Тунис медицинские маски и некоторые другие материалы для сдерживания эпидемии.

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