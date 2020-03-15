Брюссель, , 01:27 — REGNUM 689 случаев заражения новым китайским коронавирусом, в том числе четыре летальных исхода, зафиксировали медики Бельгии, сообщает пресс-служба общественного здравоохранения страны.

В различных лабораториях страны в пятницу, 13 марта, были протестированы 1739 образцов, среди которых 133 пробы дали положительный результат на коронавирус.

В настоящее время 97 заболевших госпитализированы, 24 человека находятся в реанимации. По данным медиков, наиболее сложно болезнь протекает у пожилых людей на фоне сопутствующих заболеваний. БолВ пятницу в различных лабораториях страны было протестировано 1739 образцов, из которых 133 дали положительный результат на коронавирус инфицированных принадлежат к возрастной группе от 30 до 60 лет.

Количество летальных исходов от COVID-2019 достигло четырех, когда 14 марта скончался 80-летний пациент.

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