Багдад, , 01:07 — REGNUM Количество заражений новым китайским коронавирусом в Ираке, в том числе в иракском Курдистане, достигло 110 случаев, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

По данным ведомства, за последние сутки в Ираке зафиксированы пять новых случаев заражения: три — на территории столицы и по одному — в провинциях Кербела и Ди-Кар.

Девять человек скончались, 26 заболевших выздоровели.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 92 случаев заражения коронавирусом в Ираке

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