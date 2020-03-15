Копенгаген, , 00:59 — REGNUM Руководитель отдела дизайна компании LEGO Creative Play Lab Джонатан Беннинк сказал, что проект по созданию нового игрового набора LEGO Super Mario на самом деле был запущен ещё четыре года назад. Об этом 14 марта сообщил портал Screen Rant.

Он отметил, что все эти четыре года Nintendo и LEGO сотрудничали в рамках этого проекта. Издание отмечает: несмотря на то, что для консолей Nintendo ранее были выпущены различные игры на тему конструкторов LEGO, это первое настоящее сотрудничество между компаниями.

https://twitter.com/LEGO_Group/status/1238087435030007808

12 марта 2020 года LEGO представила новый электронный конструктор LEGO Super Mario Bros. Это игровой набор, сегменты которого похожи на карту мира из игры Super Mario Bros. 3. В наборе есть фигурки с дисплеями, которые показывают различные анимации при взаимодействии этих фигурок с другими элементами конструктора.

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