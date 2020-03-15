Иерусалим, , 00:49 — REGNUM Число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-2019 в Израиле выросло до 178, сообщило 14 марта пресс-служба министерство здравоохранения страны.

В больницах страны в настоящее время находится 143 пациента, из которых двое в тяжелом состоянии, 11 — в состоянии средней тяжести. Состояния 130 не вызывает опасений у медиков.

Из оставшихся 35 человек четверо выздоровели и еще 31 лечатся дома.

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