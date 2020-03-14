Мадрид, , 23:45 — REGNUM Власти Испании из-за коронавируса приняли решение ограничить передвижение жителей по всей стране. Об этом 14 марта заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

По его словам, мера затрагивает территорию всей страны в течение 15 дней. Люди смогут лишь передвигаться, чтобы купить продукты питания или фармацевтические препараты, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 марта в Испании коронавирусом заражены 5753 человека, за прошедшие сутки в королевстве было зарегистрировано 1522 новых случая инфицирования. Всего с начала эпидемии в стране скончались 136 человек, выздоровели 517.

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