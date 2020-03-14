Виктория, , 23:38 — REGNUM Первые два случая заражения новым коронавирусом COVID-19 подтверждены на Сейшельских островах. Об этом сообщает 14 марта Сейшельское информационное агентство.

По данным журналистов, коронавирус выявлен у двух местных жителей, которые ранее прибыли в страну из Италии. В настоящее время оба пациента проходят лечение в одной из больниц.

Как передавало ИА REGNUM, 14 марта министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе заявил, что в стране число заразившихся коронавирусом за последние сутки увеличилось на 14 человек.

По его словам, общее количество инфицированных коронавирусом достигло в ЮАР 38 человек.

Читайте также: В Косово выявлены первые два случая заражения коронавирусом