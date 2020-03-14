Афины , , 23:33 — REGNUM Власти Греции на фоне распространения коронавируса приняли решение закрыть горнолыжные центры и общественные пляжи. Об этом в своем Twitter написал премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

Опустевший пляж

«Я распорядился закрыть с завтрашнего дня все организованные пляжи и горнолыжные курорты», — написал он.

Мицотакис назвал ситуацию с коронавирусом серьезной и требующей от всех ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретариат гражданской защиты Греции объявил приостановку 18 видов деятельности.

Так, с 14 марта и до 14 апреля закрываются все предприятия общепита, кроме тех, которые занимаются исключительно доставкой питания или продажей еды на вынос, без помещений со столиками и обслуживания. Закрываются кинотеатры и любые компании, занимающиеся предоставлением помещений для широкой аудитории.