Кейптаун, 14 марта 2020, 23:15 — REGNUM В ЮАР число заразившихся коронавирусом за последние сутки увеличилось на 14 человек. Об этом 14 марта заявил министр здравоохранения страны Звелини Мкизе.
«Общее количество инфицированных коронавирусом достигло в ЮАР 38 человек», — цитирует его News24.
Отмечается, что самому молодому пациенту 14 лет, он прибыл из Соединенных Штатов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сингапурские учёные обнаружили, что коронавирус COVID-2019, вызвавший эпидемию в китайском Ухане, а затем в других странах мира, мутировал и стал менее заметным для иммунной системы человека.
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