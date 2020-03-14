Кейптаун, , 23:15 — REGNUM В ЮАР число заразившихся коронавирусом за последние сутки увеличилось на 14 человек. Об этом 14 марта заявил министр здравоохранения страны Звелини Мкизе.

«Общее количество инфицированных коронавирусом достигло в ЮАР 38 человек», — цитирует его News24.

Отмечается, что самому молодому пациенту 14 лет, он прибыл из Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сингапурские учёные обнаружили, что коронавирус COVID-2019, вызвавший эпидемию в китайском Ухане, а затем в других странах мира, мутировал и стал менее заметным для иммунной системы человека.

Читайте подргобнее: Новый штамм коронавируса стал менее заметным для иммунной системы — учёные