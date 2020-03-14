Приштина, , 23:18 — REGNUM Во второй половине дня 14 марта в Лаборатории молекулярной микробиологии Приштинского университета в самопровозглашенном Косово подтвердили наличие ещё двух случаев заражения коронавирусом в крае.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, одна из заболевших, женщина 37 лет, прибыла в Косово из Италии 1 марта.

Всего с 8 февраля по 14 марта в лаборатории были протестированы 207 образцов, в результате чего было выявлено пять случаев заражения COVID-19.

Первые два случая коронавируса были зафиксированы на территории Косово позднее, чем в Македонии или Албании — 13 марта.

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