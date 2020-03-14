Любляна, , 22:23 — REGNUM В Словении скончался первый пациент, заразившийся ранее коронавирусом COVID-19. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает Словенское агентство печати.

Трагедия произошла в одной из больниц в Любляне. По данным журналистов, скончавшимся пациентом является пожилой житель города Метлика, врачам его не удалось спасти.

Как передавало ИА REGNUM, 12 марта в пресс-службе правительства Словении сообщили, что количество выявленных случаев заболевания коронавирусом в стране возросло до 96 человек.

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