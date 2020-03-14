Рим, , 20:34 — REGNUM В Италии за сутки количество смертельных случаев от нового коронавируса COVID-19 увеличилось на 175. Об этом сообщил в субботу, 14 марта, журналистам Анджело Боррелли, возглавляющий итальянский департамент гражданской защиты.

По его данным, всего на территории страны из-за вируса COVID-19 скончались 1441 человек, общее число инфицированных — 17 750.

Напомним, по числу заражённых новым коронавирусом Италия находится на втором месте после Китая.

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