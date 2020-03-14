Вашингтон, , 20:33 — REGNUM Антарктида является единственным континентом, на котором не зарегистрировано ни одного случая заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте исследовательского университета Джонса Хопкинса.

Ученые университета публикуют глобальные отчеты распространения коронавирусной инфекции в мире в режиме реального времени. По состоянию на субботу, 14 марта, в мире выявлено 150 тыс. 006 заболевших в более чем 140 странах.

«Случаи COVID-19 описаны во многих странах и на всех континентах, кроме Антарктиды», — говорится на сайте организации.

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Напомним, согласно отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по состоянию на 13 марта в мире насчитывалось 132 758 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 80 991 — в Китае. Заболевание COVID-19 зарегистрировано в 122 странах.

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