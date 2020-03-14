Нью-Йорк, США, , 20:05 — REGNUM Первый случай смерти от коронавируса подтвержден у жительницы штата Нью-Йорк в США. Об этом на своей странице в Twitter написал губернатор штата Эндрю Куомо.

«Я с печалью сообщаю о связанной с COVID-19 смерти 82-летней женщины в городе Нью-Йорке», — написал Куомо.

Он отметил, что у женщины было респираторное заболевание — эмфизема.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления в Белом доме заявил, что на территории страны объявлен режим чрезвычайного положения (ЧП), что позволит направить $50 млрд на борьбу с новым коронавирусом COVID-2019.

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