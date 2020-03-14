Москва, , 20:06 — REGNUM В Москве у троих несовершеннолетних выявлен коронавирус COVID-2019. Об этом 14 марта сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации в Москве с коронавирусом.

«Среди заболевших есть трое несовершеннолетних. С 10 марта были закрыты классы этих учащихся. В настоящий момент на карантин закрыты здания, в которых они обучались», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что все обучающиеся школ, в которых учились заболевшие, сейчас находятся дома, а в зданиях образовательных учреждений проведена заключительная дезинфекция.

В штабе отметили, что по состоянию на 14 марта в столице выявлено девять новых случаев заражения коронавирусом, тем самым общее число инфицированных в Москве составило 33 человека.

Люди, у которых за последние сутки подтвердился диагноз COVID-2019, ранее посещали зарубежные страны и прибыли рейсам из Женевы, Инсбрука, Гренобля и Цюриха.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве число заразившихся коронавирусом выросло до 33