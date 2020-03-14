Санкт-Петербург, , 19:31 — REGNUM В Санкт-Петербурге 14 марта лабораторно подтверждён ещё один новый случай коронавирусной инфекции COVID-2019. Он вновь «завозной» из Европы.

Мужчина 55 лет вернулся из Италии 8 марта, обратился за медицинской помощью с признаками ОРВИ. 12 марта он был госпитализирован в Клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина, где и находится в удовлетворительномсостоянии в инфекционном боксе.

Таким образом, в Санкт-Петербурге, по состоянию на 14 марта, выявлено шесть случаев коронавирусной инфекции, в том числе один у ребёнка. Ещё один случай подтверждён у жительницы Ленинградской области.

Всё заболевшие из города и области госпитализированы вбольницу им. С.П.Боткина. Ситуация находится под контролем Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции Санкт-Петербурга.