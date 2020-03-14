Москва, , 19:26 — REGNUM В Москве число заразившихся коронавирусом увеличилось до 33 человек, сообщает 14 марта столичный департамент здравоохранения.

«В Москве подтверждено еще 9 случаев коронавирусной инфекции. Всего в столице выявлено 33 случая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент установлен полный круг всех близких контактов заболевших. Среди заболевших трое — несовершеннолетние. С 10 марта были закрыты классы этих учащихся.

Заболевшие коронавирусом прибыли следующими рейсами:

SU 2383 Женева-Москва 06.03.2020

S7 3720 Инсбрук-Москва 08.03.2020

SU 7157 Гренобль-Москва 08.03.2020

SU 2487 Цюрих-Москва 09.03.2020

SU 2329 Мюнхен-Москва 10.03.2020

Как сообщало ИА REGNUM, около 95 тыс. исследований на наличие нового коронавируса COVID-2019 было проведено в лабораториях центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации.

Все ведомственные лаборатории в стране обеспечены отечественными диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, которые были разработаны государственным научным центром «Вектор».

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