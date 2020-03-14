Хельсинки, , 19:23 — REGNUM Финский хоккейный клуб «Йокерит», ранее обыгравший в серии ярославский «Локомотив» со счётом 4:2, принял решение сняться с розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает в субботу, 14 марта, пресс-служба клуба.

«Мы провели подробные обсуждения с нашими врачами и игроками и пришли к такому решению, — сказал генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри. — Оно было трудным, но необходимым».

Он добавил, что здоровье людей и всей нации всегда находится в приоритете.

Напомним, 12 марта «Йокерит» одержал победу внад ярославским «Локомотивом» в шестом матче ¼ финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ. Таким образом, финский клуб выиграл серию со счётом 4:2 и вышел в полуфинал Западной конференции. В следующем раунде финский клуб должен был сыграть против питерского ХК СКА.

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