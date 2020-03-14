Москва, , 19:26 — REGNUM Граждане России, у которых ранее был выявлен новый тип коронавируса, в течение последних двух недель посещали страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Об этом 14 марта сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия). Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным оперативного штаба по противодействию распространения и профилактике коронавируса по состоянию на 14 марта в России число заболевших новым типом коронавируса COVID-2019 увеличилось на 14 человек, достигнув в общей сложности 59 человек, 56 из которых — это граждане РФ.

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