Москва, , 19:10 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости сокращения массовых мероприятий во всех регионах страны в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.

«Мы во всех регионах просим сократить — необходимо просто это сделать — количество массовых мероприятий, в том числе развлекательных, спортивных, деловых», — сказал Мишустин на стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее Мишустин заявил, что в России угроза распространения коронавируса сведена до минимума.

Премьер-министр назвал последние меры по упреждению и профилактике распространения коронавируса. В их числе — ограничение авиаперелётов в несколько европейских государств, рекомендации по сокращению массовых мероприятий и поручение по отмене заграничных командировок сотрудников органов власти.

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