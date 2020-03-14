Симферополь, , 18:40 — REGNUM Всекрымская акция по уходу за воинскими захоронениями и мемориалами стартовала в Симферополе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным организаторов акции — представителей регионального отделения партии «Единая Россия», им удалось установить имена похороненных в братской могиле красноармейцев.

«На кладбище в микрорайоне «Битак» есть братская могила четырёх красноармейцев. В 2010 году на месте захоронения был установлен современный памятник, однако имена погибших не были известны. После воссоединения Крыма с Россией началась активная работа, удалось узнать имена героев — воинов-танкистов, погибших при освобождении города во время налёта фашистской авиации в апреле 1944 года на советскую танковую колонну», — сообщил секретарь симферопольского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Бондарев.

По его словам, в экипаже было двое украинцев и двое русских. Трое погибли сразу, четвёртый умер уже в госпитале, но его захоронили вместе с боевыми товарищами. В ближайшее время будет проведена работа по постановке захоронения на учёт.

Акция «Навстречу 75-летию Победы» пройдёт на территории всех 25 муниципальных образований республики в рамках реализации федерального партийного проекта «Историческая память».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Аксёнов заявил, что власти республики начнут лично проверять состояние памятников, посвящённых героям Великой Отечественной войны.

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