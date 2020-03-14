Симферополь, 14 марта 2020, 18:40 — REGNUM Всекрымская акция по уходу за воинскими захоронениями и мемориалами стартовала в Симферополе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По данным организаторов акции — представителей регионального отделения партии «Единая Россия», им удалось установить имена похороненных в братской могиле красноармейцев.
По его словам, в экипаже было двое украинцев и двое русских. Трое погибли сразу, четвёртый умер уже в госпитале, но его захоронили вместе с боевыми товарищами. В ближайшее время будет проведена работа по постановке захоронения на учёт.
Акция «Навстречу 75-летию Победы» пройдёт на территории всех 25 муниципальных образований республики в рамках реализации федерального партийного проекта «Историческая память».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Аксёнов заявил, что власти республики начнут лично проверять состояние памятников, посвящённых героям Великой Отечественной войны.
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