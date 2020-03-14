Кемерово, , 18:24 — REGNUM Двое жителей Кузбасса, у которых обнаружили коронавирус, вернулись из Италии 7 марта 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 марта в правительстве Кемеровской области.

По словам первого замначальника департамента охраны здоровья населения Кузбасса Елены Зелениной, ситуация «под контролем».

В Кемерове подготовлено 380 больничных мест для потенциальных пациентов. Медикаменты и необходимое оборудование имеются, заверила Зеленина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кузбассе после подтверждения коронавируса у двоих жителей региона введён режим повышенной готовности.

По данным облправительства, в регионе отменяются массовые мероприятия, в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования рекомендуется ввести карантин или режим дистанционного обучения.

Заболевшие изолированы и проходят лечение в Кемеровской областной клинической инфекционной больнице. Один из них находится в состоянии средней степени тяжести, второй — в удовлетворительном состоянии.

Также известно, что к врачам обратились четверо жителей Кузбасса с признаками ОРВИ, вернувшихся из неблагополучных по коронавирусу стран.

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