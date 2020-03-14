Пермь, , 18:13 — REGNUM В Пермском крае из-за коронавируса введён режим повышенной готовности. Это сделано для безопасности жителей и гостей региона, сообщает региональное министерство территориальной безопасности.

Режим вводится с 15 марта. Документ подписал врио губернатора Дмитрий Махонин.

На период действия режима отменяются все мероприятия с числом более тысячи участников. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Прикамье был выявлен первый человек, заражённый коронавирусом.

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