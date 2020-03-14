Москва, , 18:05 — REGNUM Российские авиакомпании ограничили авиасообщения со странами Евросоюза после решения оперативного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции в России.

Так, с 16 марта авиакомпании будут выполнять рейсы только в столицы стран-членов ЕС, в Лондон, Женеву и Осло из терминала F Шереметьево.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России угроза распространения коронавируса сведена до минимума.

Он назвал последние меры по упреждению и профилактике распространения коронавируса. В их числе — ограничение авиаперелётов в несколько европейских государств, рекомендации по сокращению массовых мероприятий и поручение по отмене заграничных командировок сотрудников органов власти.