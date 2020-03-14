Лондон, , 18:00 — REGNUM В Лондоне у новорожденного ребенка врачи диагностировали коронавирус COVID-2019. Об этом 14 марта сообщает The Sun.

Как отмечают журналисты издания, за несколько дней до рождения мать ребенка была доставлена в больницу с подозрением на пневмонию. Медицинский тест на коронавирус показал положительный результат, данные были получены сразу же после родов. Через несколько минут после рождения ребенка также обследовали на COVID-2019. Его пробы тоже показали положительный результат.

В издании отмечают, что неизвестно, заразился ли ребенок заболеванием в утробе матери или был инфицирован во время родов. По данным журналистов издания, ребенок все еще лечился в больнице, а его мать была переведена в специализированную инфекционную больницу.

Напомним, ранее журналисты Sky News со ссылкой на осведомленные источники сообщили, что правительство Великобритании в скором времени представит комплекс мер по борьбе с коронавирусом нового типа.

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