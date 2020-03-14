Лондон, , 17:58 — REGNUM В министерстве здравоохранения Великобритании объявили о том, что от коронавируса в стране скончались еще 10 человек, об этом 14 марта сообщает Reuters.

«Мне жаль, что я вынужден подтвердить информацию о гибели еще 10 пациентов», — отметил в комментарии журналистам агетнтсва главный санитарный врач королевства Крис Уитти.

Таким образом, число жертв инфекции увеличилось почти в два раза и достигло 21 человек.

Напомним, вспышка коронавируса произошла в китайском Ухане в декабре 2019 года. На сегодняшний день число умерших от инфекции в мире превысило 5 тыс. число заболевших — 140 тыс.

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