Амстердам, 14 марта 2020, 17:51 — REGNUM Число жертв коронавируса COVID-19 в Нидерландах выросло до 12 человек. Об этом в субботу, 14 марта, говорится в сообщении Национального института по здравоохранению и окружающей среде.
По данным представителей института, за минувшие сутки на территории страны от данного заболевания скончались два человека. Кроме того, выявлено более 155 новых случаев заражения COVID-19.
Таким образом, общее число пациентов в стране увеличилось до 959 человек.
Как передавало ИА REGNUM, 13 марта число жертв коронавируса в Нидерландах выросло до 10 человек.
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