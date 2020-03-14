Амстердам, , 17:51 — REGNUM Число жертв коронавируса COVID-19 в Нидерландах выросло до 12 человек. Об этом в субботу, 14 марта, говорится в сообщении Национального института по здравоохранению и окружающей среде.

По данным представителей института, за минувшие сутки на территории страны от данного заболевания скончались два человека. Кроме того, выявлено более 155 новых случаев заражения COVID-19.

Таким образом, общее число пациентов в стране увеличилось до 959 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 13 марта число жертв коронавируса в Нидерландах выросло до 10 человек.

Читайте также: В Нидерландах число заражённых коронавирусом выросло до 503