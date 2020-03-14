Нью-Дели, , 17:53 — REGNUM Бедствием распорядилось считать пандемию коронавируса МВД Индии. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба правительства страны.

В заявлении сказано, что правительство Индии, принимая во внимание распространение COVID-2019 в стране и классификацию Всемирной организацией здравоохранения заболевания в мире как пандемии, приняло решение рассматривать данную инфекцию как уведомленное бедствие (notified disaster).

Решение принято с целью оказания финансовой помощи в рамках государственного фонда реагирования на стихийные бедствия. Семьям погибших от коронавируса будет выплачено 400 тыс. рупий. Такую же сумму получат и те, кто принимает участие в операциях по оказанию помощи, если причина смерти от COVID-2019 будет подтверждена.

Проходящим лечение от коронавируса будет компенсирована стоимость лекарств. Также будут выделены средства для закупки необходимого оборудования в государственных клиниках, закупки защиты для представителей муниципальных органов власти, медиков полиции и для строительства лабораторий для исследования заболевания.

По последним данным, в Индии насчитывается 84 случая заражения коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели жителя Индии от заболевания, вызванного коронавирусом.

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