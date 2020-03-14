Москва, , 17:41 — REGNUM В России будет создан координационный совет по борьбе с коронавирусом, заявил 14 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Мы приняли решение создать координационный совет по борьбе с коронавирусной инфекцией», — заявил Мишустин.

По его словам, в совет войдут оперативный штаб по предупреждению и борьбе с коронавирусом и комиссия по устойчивости экономической ситуации в стране, куда также войдут руководители регионов и все заинтересованные лица.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что в России угроза распространения коронавируса сведена до минимума.

Он назвал последние меры по упреждению и профилактике распространения коронавируса. В их числе — ограничение авиаперелётов в несколько европейских государств, рекомендации по сокращению массовых мероприятий и поручение по отмене заграничных командировок сотрудников органов власти.

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