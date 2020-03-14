Киев, , 17:37 — REGNUM Глава МВД Украины Арсен Аваков прогнозирует, что вероятно, вскоре меры ограничений в стране будут еще жестче, чем сейчас.

Об этом он заявил сегодня, 14 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его оценке, уже принятые резкие ограничительные меры введены «своевременно и правильно, не поздно и не рано».

«Если действовать быстро, четко и решительно, то смертность от воздействия в стране нового коронавируса можно будет сократить в десятки раз», — подчеркнул министр.

О каких конкретно мерах идет речь, глава МВД уточнять не стал.

ИА REGNUM напоминает, что с 12 марта на Украине формально действует общенациональный карантин. Кроме того, власти страны приняли решение о закрытии границ для иностранцев, а с 17 марта Украина закроет пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

Вместе с тем, жесткие ограничения на Украине пока введены только в Черновицкой области, где официально подтверждены 2 случая заболевания коронавирусом. Остальные регионы ведут обычную жизнь без особых ограничений — например вопреки запрету, в Киеве сегодня прошла политическая акция с участием 5 тыс. человек.