Ереван, , 17:37 — REGNUM Эффективность реализации мер, предпринятых для предупреждения распространения коронавируса, проверили в воинских частях представители генерального штаба вооруженных сил Армении. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба минобороны страны.

Проверки прошли в воинских частях Лорийского, Армавирского и Ереванского гарнизонов. Инспекцию проводили офицеры управления службы войск генерального штаба ВС Армении во главе с начальником управления Арой Петросяном.

Проверялись санитарные условия в воинских частях и соблюдение рекомендаций по предупреждению попадания в части коронавирусной инфекции нового типа.

Согласно последним данным, в Армении выявлено 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене в Армении из-за угрозы коронавируса всех футбольных матчей.

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