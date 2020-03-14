Ереван, 14 марта 2020, 17:37 — REGNUM Эффективность реализации мер, предпринятых для предупреждения распространения коронавируса, проверили в воинских частях представители генерального штаба вооруженных сил Армении. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба минобороны страны.
Проверки прошли в воинских частях Лорийского, Армавирского и Ереванского гарнизонов. Инспекцию проводили офицеры управления службы войск генерального штаба ВС Армении во главе с начальником управления Арой Петросяном.
Проверялись санитарные условия в воинских частях и соблюдение рекомендаций по предупреждению попадания в части коронавирусной инфекции нового типа.
Согласно последним данным, в Армении выявлено 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене в Армении из-за угрозы коронавируса всех футбольных матчей.
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