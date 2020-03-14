Белград, , 17:23 — REGNUM У главы Футбольного союза Сербии (ФСС) Славиши Кокеза диагностирован коронавирус COVID-19. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе национального футбольного союза.

«Мы хотим подчеркнуть, что президент ФСС находится под медицинским наблюдением и чувствует себя хорошо, а наша организация продолжает свою регулярную деятельность», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в ФСС призвали граждан Сербии, а также руководство футбольных клубов и учреждений страны, к осуществлению ответственных действий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 13 марта в Сербии было выявлено 19 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламентские выборы в Сербии могут быть перенесены из-за коронавируса