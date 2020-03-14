Москва, , 17:13 — REGNUM В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 30 авиарейсов. Об этом в субботу, 14 марта, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 17:10 мск в аэропорту «Домодедово» были задержаны три рейса, ещё 11 отменены; в аэропорту «Шереметьево» задержаны девять рейсов; в аэропорту «Внуково» задержаны три рейса, еще шесть отменены.

Причины задержки и отмены рейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 13 марта главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что погода в Москве в выходные дни 14 и 15 марта будет ветреной и сырой. По ее словам, в городе выпадут осадки в виде мокрого снега.

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