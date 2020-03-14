Кемерово, , 17:10 — REGNUM В Кузбассе, где выявили два случая коронавируса, все медучреждения приведены в режим готовности. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 марта в правительстве Кемеровской области.

Власти региона утверждают, что принимают меры для защиты населения от коронавируса. Разработан порядок приёма пациентов с подозрением на коронавирус, имеется необходимое количество медикаментов и средств индивидуальной защиты.

В аэропорту Кемерова измеряют бесконтактным способом температуру пассажирам международных рейсов.

В Кузбассе круглосуточно работает горячая линия для граждан, прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран.

Как сообщало ИА REGNUM, у двух пациентов в Кемерове подтвердился коронавирус. Они изолированы и находятся под наблюдением в городской инфекционной больнице №8. Ещё один человек с подозрением на коронавирус госпитализирован в Новокузнецке.

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