Кемерово, , 17:03 — REGNUM В Кемеровской области региональный департамент образования и науки рекомендовал местным школам отправить учащихся на двухнедельные каникулы или перевести их на дистанционное обучение. Об этом говорится в документе, адресованном директорам школ и главам муниципалитетов.

«Рекомендуем ввести … двухнедельные каникулы начиная с 16 марта 2020 года или перевести обучение в дистанционный режим», — приводит ТАСС выдержки из документа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кемерово наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у двух пациентов. В регионе отменены все массовые мероприятия, количество участников неотложных мероприятий не может превышать 1000 человек. Жителям рекомендовано воздержаться от поездок в страны с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу.

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