Галина Смирнова, 14 марта 2020, 17:01 — REGNUM На днях международный платежный сервис VISA сообщил о запуске своего нового сервиса, который позволит клиентам удалять данные карт со сторонних сайтов, что должно помочь отслеживать автосписания, а главное — предотвращать утечки информации.

Visa
Visa

Как поясняли эксперты, новый сервис позволит управлять подписками на онлайн-сервисы, особенно теми, где клиенты, оплачивая покупки автоматически или по неосмотрительности, сохраняют данные карт. В принципе многие россияне уже стали более подкованными в обращении с онлайн-сервисами, которые, как правило, навязывают услуги привязки карты, сохранения паролей, кодовых значений для удобства совершения повторных операций, но, тем не менее, число тех, кто сохраняет свои данные случайно, не возвращаясь к истории транзакций всё же велико. Между тем привязка карт, сохранение паролей увеличивает шансы мошенников на успех. Не секрет, что участились случаи хакерских атак, взломов сайтов — в руках мошенников оказываются не только персональные данные владельцев карт, но и возможность осуществить списание денежных средств. Сервис же, как декларируется, позволит отслеживать такие подписки и при желании удалять их. Одним из первых банков, выразивших заинтересованность в сотрудничестве с новым сервисом VISA в России стал Московский Кредитный Банк (МКБ), представители которого и стали активно рассказывать в СМИ о преимуществах финансовой новинки. Как заявил изданию РБК директор департамента электронного бизнеса МКБ Алексей Курзяков, появление сервиса решит ряд проблем: пользователь сможет видеть к каким сервисам привязана его карта; сможет удалить привязку из мобильного приложения эмитента, чтобы избавиться, например, от непонятных списаний; при перевыпуске карты ее не нужно будет привязывать заново, так как данные обновятся автоматически.

Кредитная карта Visa
Кредитная карта Visa
Marco Verch

По словам Курзякова, «в настоящее время, когда пользователь привязывает свою карту к сервису, например к такси, банк-эквайер на своей стороне хранит данные карты клиента. В данном же случае банк будет хранить не данные карты, а платежный токен, по аналогии с кошельками (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay). Это гораздо безопаснее».

В общем-то, это и есть все плюсы нового сервиса. Если коротко, то их всего два. Первый — это возможность видеть историю совершения транзакций на онлайн-сервисах, хотя история операций, доступна практически во всех приложениях российских банков, отличает этот сервис лишь то, что он будет позволять видеть сайты, к которым привязана карта и отменять данную привязку. Второй — в том, что теперь банк может хранить не данные карты, а платежный токен по аналогии с электронными кошельками, что опять же позволяют делать те же самые «кошельки». То есть, таким образом, VISA выводит на рынок свой альтернативный другим кошелек для совершения покупок в виртуальном пространстве, но называет свой инструмент более безопасным.

Оспаривать данные утверждения не будем, давайте зададимся вопросом: «почему VISA выпускает на рынок свой сервис не как отдельное приложение, а рассчитывает так сказать встроиться в существующие приложения банков-партнеров, которые выдают карты VISA»? Хочет получить более расширенный доступ к информации клиентов банков?

Да, VISA как платежная система и так имеет данные о клиентах — те персональные данные, которые присваиваются карте, а также видит всю историю совершаемых по картам своей системы платежей: расходов и доходов. Видит историю транзакций и позволяет ее отслеживать нам и сами банки, клиентами которых мы являемся. К слову, тот же Сбербанк сегодня перевыпуская карту, сохраняет ее прежний номер, что избавляет от необходимости заново привязывать ее к приложению, что не просто упростило пользование приложением, но и позволяет клиентам сохранить историю транзакций за предыдущие годы, связанные с использованием прежней карты. Поэтому говорить как о новинке или ставить в плюс отсутствие необходимости перепривязки вновь выпущенной карты VISA в силу автоматического сохранения/обновления данных, не стоит.

Отпечаток пальца
Отпечаток пальца
Af.mil

Как правило, сегодня все приложения банков, возьмем опять же, пример Сбербанка, объединяют в себе все свои сервисы и продукты, которыми пользуется клиент. То есть в приложении Сбербанка вы можете не только совершать какие-то действия со своей картой, но и открывать, например накопительный счет и т.д. и т.п. Более того, вход в эти приложения с учетом современных телефонов, откуда чаще всего совершаются те или иные операции, происходит при помощи отпечатка пальца. Значит ли то, что новый сервис VISA, прописанный в алгоритмы приложения банков, сможет получить доступ к более расширенной о клиентах этих банков информации, выходящей за рамки операций с системой VISA, а также доступ к биометрическим данным — отпечаткам пальцев, с помощью которых клиенты банка заходят в приложения и до сих пор не доступной системе VISA?

Понятно, что, наверное, технически у банков есть возможности ограничить доступ к этим данным, и скорее всего они будут их использовать, но как говорят IT-специалисты нет такой системы, которую нельзя было бы взломать. Мы все наслышаны историй о вредоносных кодах-шпионах, прописываемых, внедряемых в те или иные программы наших гаджетов. Вот потому факт выхода на рынок нового сервиса VISA не отдельным приложением, а одним из инструментов в приложении наших банков, должен вызывать не восторг, а настороженность.