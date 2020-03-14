14 марта 2020 | Время чтения 4 мин

Понятно, что, наверное, технически у банков есть возможности ограничить доступ к этим данным, и скорее всего они будут их использовать, но как говорят IT-специалисты нет такой системы, которую нельзя было бы взломать. Мы все наслышаны историй о вредоносных кодах-шпионах, прописываемых, внедряемых в те или иные программы наших гаджетов.

Галина Смирнова, , 17:01 — REGNUM На днях международный платежный сервис VISA сообщил о запуске своего нового сервиса, который позволит клиентам удалять данные карт со сторонних сайтов, что должно помочь отслеживать автосписания, а главное — предотвращать утечки информации.

Visa

Как поясняли эксперты, новый сервис позволит управлять подписками на онлайн-сервисы, особенно теми, где клиенты, оплачивая покупки автоматически или по неосмотрительности, сохраняют данные карт. В принципе многие россияне уже стали более подкованными в обращении с онлайн-сервисами, которые, как правило, навязывают услуги привязки карты, сохранения паролей, кодовых значений для удобства совершения повторных операций, но, тем не менее, число тех, кто сохраняет свои данные случайно, не возвращаясь к истории транзакций всё же велико. Между тем привязка карт, сохранение паролей увеличивает шансы мошенников на успех. Не секрет, что участились случаи хакерских атак, взломов сайтов — в руках мошенников оказываются не только персональные данные владельцев карт, но и возможность осуществить списание денежных средств. Сервис же, как декларируется, позволит отслеживать такие подписки и при желании удалять их. Одним из первых банков, выразивших заинтересованность в сотрудничестве с новым сервисом VISA в России стал Московский Кредитный Банк (МКБ), представители которого и стали активно рассказывать в СМИ о преимуществах финансовой новинки. Как заявил изданию РБК директор департамента электронного бизнеса МКБ Алексей Курзяков, появление сервиса решит ряд проблем: пользователь сможет видеть к каким сервисам привязана его карта; сможет удалить привязку из мобильного приложения эмитента, чтобы избавиться, например, от непонятных списаний; при перевыпуске карты ее не нужно будет привязывать заново, так как данные обновятся автоматически.

Кредитная карта Visa Marco Verch

По словам Курзякова, «в настоящее время, когда пользователь привязывает свою карту к сервису, например к такси, банк-эквайер на своей стороне хранит данные карты клиента. В данном же случае банк будет хранить не данные карты, а платежный токен, по аналогии с кошельками (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay). Это гораздо безопаснее».

В общем-то, это и есть все плюсы нового сервиса. Если коротко, то их всего два. Первый — это возможность видеть историю совершения транзакций на онлайн-сервисах, хотя история операций, доступна практически во всех приложениях российских банков, отличает этот сервис лишь то, что он будет позволять видеть сайты, к которым привязана карта и отменять данную привязку. Второй — в том, что теперь банк может хранить не данные карты, а платежный токен по аналогии с электронными кошельками, что опять же позволяют делать те же самые «кошельки». То есть, таким образом, VISA выводит на рынок свой альтернативный другим кошелек для совершения покупок в виртуальном пространстве, но называет свой инструмент более безопасным.

Оспаривать данные утверждения не будем, давайте зададимся вопросом: «почему VISA выпускает на рынок свой сервис не как отдельное приложение, а рассчитывает так сказать встроиться в существующие приложения банков-партнеров, которые выдают карты VISA»? Хочет получить более расширенный доступ к информации клиентов банков?

Да, VISA как платежная система и так имеет данные о клиентах — те персональные данные, которые присваиваются карте, а также видит всю историю совершаемых по картам своей системы платежей: расходов и доходов. Видит историю транзакций и позволяет ее отслеживать нам и сами банки, клиентами которых мы являемся. К слову, тот же Сбербанк сегодня перевыпуская карту, сохраняет ее прежний номер, что избавляет от необходимости заново привязывать ее к приложению, что не просто упростило пользование приложением, но и позволяет клиентам сохранить историю транзакций за предыдущие годы, связанные с использованием прежней карты. Поэтому говорить как о новинке или ставить в плюс отсутствие необходимости перепривязки вновь выпущенной карты VISA в силу автоматического сохранения/обновления данных, не стоит.

Отпечаток пальца Af.mil

Как правило, сегодня все приложения банков, возьмем опять же, пример Сбербанка, объединяют в себе все свои сервисы и продукты, которыми пользуется клиент. То есть в приложении Сбербанка вы можете не только совершать какие-то действия со своей картой, но и открывать, например накопительный счет и т.д. и т.п. Более того, вход в эти приложения с учетом современных телефонов, откуда чаще всего совершаются те или иные операции, происходит при помощи отпечатка пальца. Значит ли то, что новый сервис VISA, прописанный в алгоритмы приложения банков, сможет получить доступ к более расширенной о клиентах этих банков информации, выходящей за рамки операций с системой VISA, а также доступ к биометрическим данным — отпечаткам пальцев, с помощью которых клиенты банка заходят в приложения и до сих пор не доступной системе VISA?

Понятно, что, наверное, технически у банков есть возможности ограничить доступ к этим данным, и скорее всего они будут их использовать, но как говорят IT-специалисты нет такой системы, которую нельзя было бы взломать. Мы все наслышаны историй о вредоносных кодах-шпионах, прописываемых, внедряемых в те или иные программы наших гаджетов. Вот потому факт выхода на рынок нового сервиса VISA не отдельным приложением, а одним из инструментов в приложении наших банков, должен вызывать не восторг, а настороженность.