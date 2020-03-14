Берн, , 16:50 — REGNUM Число погибших от коронавирусной инфекции в Швейцарии возросло до 13 человек. Об этом сообщила в субботу, 14 марта, швейцарская телекомпания RTS со ссылкой на Федеральное управление общественного здравоохранения (ФУОЗ).

«Коронавирус продолжает распространяться в Швейцарии, — говорится в сообщении. — … Погибли 13 человек».

Отмечается, что общее число заразившихся в стране составляет 1359 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 14 марта сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщило, что от коронавируса нового типа в Китае за сутки умерли 13 человек, а общее число жертв достигло 3 189 человек.

Читайте также: Число жертв коронавируса в Нидерландах удвоилось