Кемерово, , 16:38 — REGNUM В Кемерово наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у двух пациентов, сообщается 14 марта на сайте областного правительства.

Отмечается, что оба пациента находятся под наблюдением врачей в городской инфекционной больнице, они изолированы и получают все необходимое лечение.

Еще один человек с подозрением на коронавирус госпитализирован в Новокузнецке, сейчас его диагноз уточняется, добавили в региональном правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Магадане шесть человек были госпитализированы с подозрением на заболевание коронавирусом после контакта с заболевшим этой инфекцией.

Отметим, по словам официального представителя министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь, новый тип коронавируса COVID-2019, который в настоящее время стремительно распространяется по миру, в город Ухань китайской провинции Хубэй завезли американские военные.

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