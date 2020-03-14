Кемерово, 14 марта 2020, 16:38 — REGNUM В Кемерово наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у двух пациентов, сообщается 14 марта на сайте областного правительства.
Отмечается, что оба пациента находятся под наблюдением врачей в городской инфекционной больнице, они изолированы и получают все необходимое лечение.
Еще один человек с подозрением на коронавирус госпитализирован в Новокузнецке, сейчас его диагноз уточняется, добавили в региональном правительстве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Магадане шесть человек были госпитализированы с подозрением на заболевание коронавирусом после контакта с заболевшим этой инфекцией.
Отметим, по словам официального представителя министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь, новый тип коронавируса COVID-2019, который в настоящее время стремительно распространяется по миру, в город Ухань китайской провинции Хубэй завезли американские военные.
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