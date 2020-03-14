Вена, , 16:53 — REGNUM Выдачу виз прекращают посольства и консульства Австрии по всему миру в целях борьбы с распространением коронавируса. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба МИД Австрии.

Запрет касается как выдачи виз, так и подачи заявлений. Исключения предусмотрены для близких родственников граждан Австрии либо граждан Евросоюза.

Как поясняется в заявлении МИД, мера введена чтобы предотвратить распространение коронавируса и избежать ненужных поездок. Кроме того, мера направлена и на защиту работников дипмиссий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новым коронавирусом в Австрии заразились 602 человека, один из них скончался, шестеро выздоровели. Властями страны предпринят ряд мер по минимизации распространения заболевания.

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