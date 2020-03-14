Москва, , 16:52 — REGNUM Специалисты Роспотребнадзора опубликовали информацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о сходстве и различиях вирусов гриппа и вируса nCoV-2019, вызывающего новый тип пневмонии (COVID-19). Об этом 14 марта сообщается на сайте российского ведомства.

По сравнению с гриппом, для коронавируса COVID-19 характерен более длительный инкубационный период и серийный интервал (время между последовательными случаями).

«Серийный интервал для вируса COVID-19 оценивается в 5−6 дней, в то время как для вируса гриппа последовательный интервал составляет 3 дня. Это означает, что грипп может распространяться быстрее, чем COVID-19», — говорится в сообщении.

Однако, отмечается, что число вторичных случаев заражения, вызванных инфицированным человеком — для вируса COVID-19 составляет от 2 до 2,5, что выше, чем для гриппа.

Несмотря на различия, для гриппа и COVID-19 характерна общая картина протекания заболевания и способ передачи. Оба вируса передаются воздушно-капельным путем и могут протекать как в бессимптомном варианте, так и в виде тяжелых форм вплоть до летального исхода.

Специалисты рекомендуют в качестве мер по предотвращению заражения гриппом и коронавирусом соблюдать правила личной гигиены (чаще мыть руки, чихать и кашлять в одноразовые бумажные платки с последующим их выбрасыванием).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу публиковала памятку для работодателей с рекомендациями по профилактике коронавируса, в которой в первую очередь рекомендовано организовать при входе работников в организацию дезинфекцию рук с помощью антисептиков или специальных салфеток.

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