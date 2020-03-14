Магас, , 15:56 — REGNUM Решение о переносе на более поздний срок всех массовых мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса приняли власти Ингушетии. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба правительства региона.

Решение было принято оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, а также по рекомендациям федерального оперштаба и Роспотребнадзора для обеспечения безопасности граждан в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Все зрелищно-развлекательные, культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, которые были запланированы в регионе на ближайшее время, были перенесены на срок после 1 мая.

Кроме того, в Ингушетии будет усилен режим проведения дезинфекции в общественном транспорте и в местах массового скопления людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении режима повышенной готовности в Кемеровской области в связи с выявлением в регионе двух случаев заболевания коронавирусом.

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